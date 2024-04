Juventus-Lazio 2-0: Chiesa-Vlahovic, Allegri ipoteca la finale di Coppa Italia

Datemi un centravanti e vi solleverò il mondo, o almeno speriamo la Coppa Italia. Chissà se è stata questa l'invocazione a cui si è aggrappato Allegri, chiamato a tirar fuori l'ingegno davanti agli occhi di Elkann per risollevare la Juventus e stabilizzare almeno un pochino una panchina sempre più traballante. Max, dopo aver incassato lo schiaffone di Marusic in campionato e aver sentito suonare tutte le sirene possibili in società, aveva di nuovo di fronte la Lazio di Igor 'dente avvelenato' Tudor, ex dal cuore bianconero troppe volte ripudiato: ma appunto, con Vlahovic è stata un'altra storia. Con tutto il rispetto per Kean o per Milik, l'impatto del serbo sulla fase offensiva juventina è pesantissimo. E la differenza, quando hai un attaccante centrale puro, la sente tutta la squadra ma soprattutto Chiesa...