Vecino scalcia Cambiaso, rigore per la Juve. Poi il Var richiama Massa: tolto

Massa richiamato dal Var: la spiegazione

Per la Sala Var Cambiaso è in offside sul colpo di testa di Vlahovic ad inizio dell'azione, pur rientrando in gioco dopo l'altra incornata di Patric a difesa della porta laziale. Al monitor, il direttore di gara ha valutato come punibile la posizione geografica di fuorigioco di Cambiaso sul colpo di testa di Vlahovic. Non lo rimette in gioco nessuno: quella di Patric non è una giocata. Nell'azione c'è un primo "doppio tocco". Vlahovic colpisce per primo il pallone, che poi rimpalla forse su Romagnoli. Questa non è sicuramente una giocata. È una deviazione anche quella di Patric: il pallone viene da una breve distanza e in maniera inaspettata, per via aerea e non rasoterra. Decisione che ha trovato in disaccordo Massimiliano Allegri che per alcuni minuti ha protestato con il quarto uomo.