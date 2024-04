Juve-Lazio, l'importanza della gara in un dettaglio: c'è Elkann allo Stadium

A rimarcare l'importanza di Juve-Lazio, semmai ce ne fosse stato bisogno, c'è una presenza a dir poco illustre in tribuna d'onore all'Allianz Stadium. Un ospite d'eccezione che, ovviamente, non è passato inosservato: John Elkann. L'amministratore delegato di Exor non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai bianconeri in un match cruciale e in un momento delicatissimo della stagione. Oltre ad essere dichiaratamente un obiettivo stagionale, la Coppa Italia è anche diventata di importanza vitale per Massimiliano Allegri e il suo futuro in bianconero.