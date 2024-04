John Elkann, gli auguri Juve e quelle parole su Allegri...

John Elkann, gli outfit iconici fuori dai rigidi dress code

Nei giorni scorsi la famiglia Elkann si è riunita a St. Moritz per il tradizionale pranzo sulla neve di fine stagione. Nelle foto pubblicate sulla rivista di gossip Chi, sono apparse le foto dei nipoti di Gianni Agnelli, John (detto Jaki) e Lapo davanti al Corviglia Ski Club, uno dei più esclusivi club del mondo, che conta appena 150 membri (molti dei quali sono teste coronate). Come documentato anche dalle immagini, il presidente di Stellantis è arrivato sugli sci con i figli Leone Mosè e Oceano Noah, sfoggiando un look arancio fluo abbandonando così i rigidi dress code classici ed eleganti. Nei giorni scorsi, il numero uno di Exor e della Ferrari è stato paparazzato con un outfit maculato in occasione di un matrimonio in India.

Le parole di John Elkann su Juve e Allegri

Il 30 novembre del 2023 John Elkann ha parlato del futuro della Juventus: "L'aumento di capitale era necessario, per superare questo anno zero e affrontare il prossimo triennio con ambizione fuori e dentro il campo". Ed ancora: "L'attuale vertice di Juventus ha risolto tutti i problemi in ambito sportivo. Ora siamo concentrati sul futuro, questo, come ho già detto, è un anno zero. Ci sono state delle azioni già messe in atto, e vediamo le conseguenze". Ed ancora: ""Allegri ha vinto tanti trofei, e ci auguriamo di vincerne ancora - ha detto Elkann -. Siamo lì in un campionato stimolante, e c'è la Coppa Italia con un percorso ancora tutto da fare. Penso quello che Allegri ha sempre detto, l'importante è tenersi dietro gli altri. Non serve avere grandi aspirazioni, ma partita dopo partita fare punti, continuiamo così".