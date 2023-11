Elkann: La Juve non si vende. Allegri ha vinto tanto, vogliamo vincere ancora

"L'aumento di capitale era necessario, per superare questo anno zero e affrontare il prossimo triennio con ambizione fuori e dentro il campo". In conferenza stampa alla vigilia dell'Investor Day di Exor, la holding che detiene il 63,8% della Juventus, John Elkann guarda al futuro dei bianconeri con fiducia: "L'attuale vertice di Juventus ha risolto tutti i problemi in ambito sportivo. Ora siamo concentrati sul futuro, questo, come ho già detto, è un anno zero. Ci sono state delle azioni già messe in atto, e vediamo le conseguenze".