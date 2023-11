Juve, l'Assemblea degli Azionisti in diretta: si vota l'aumento di capitale

Tre giorni prima del pienone che farà da fragoroso contorno alla sfida contro l’Inter, con in palio il primo posto della classifica, l’Allianz Stadium ospiterà oggi - a partire dalle 10 presso l'Allianz Stadium - l’ Assemblea degli Azionisti della Juventus . L’appuntamento, inizialmente in calendario per la terza decade di ottobre, è infatti scivolato in avanti di circa un mese in conseguenza dello slittamento che aveva a sua volta subito il Consiglio d’Amministrazione del club, andato infine in scena lo scorso 6 ottobre .

Le tempistiche

Nel corso della riunione, in particolare, era stato approvato il progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2023, documento che evidenziava una significativa riduzione della perdita d’esercizio e che ora sarà sottoposto al giudizio dell’Assemblea stessa. Non solo, perché allo stesso modo dovranno essere approvate le linee guida che porteranno a un rafforzamento patrimoniale in virtù di un aumento di capitale, a pagamento, per un massimo di 200 milioni di euro. Una manovra che dovrebbe completarsi nei primi mesi del 2024, anche se Exor – principale azionista del club con il 63,8% del capitale – nelle scorse settimane aveva deciso di anticipare una cospicua parte della sua quota, versando già nelle casse societarie circa 80 milioniquale “misura volta a sostenere gli obiettivi chiave del piano di business a lungo termine per gli anni 2023/24–2026/27 e ad affrontare gli effetti economici negativi delle competizioni sportive italiane e internazionali”, come ha chiarito una nota ufficiale della società.

Lo slittamento

Il leggero slittamento degli appuntamenti nel calendario finanziario della Juventus era arrivato in conseguenza dei rilievi nuovamente mossi dalla Consob, che riguardo l’ultimo bilancio del club bianconero aveva però principalmente puntato il dito sui soli dati comparativi relativi alle precedenti stagioni, tanto da ritenere la rappresentazione presente nel documento comunque veritiera e corretta. Juventus ha così preso tempo per recepire con attenzione le indicazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quindi ha dato il via libera all’iter che oggi vivrà la tappa dell’Assemblea degli Azionisti. Poi lo Stadium si svuoterà per prepararsi ad accogliere i tifosi, fin dal tardo pomeriggio di domenica, in vista del sempre suggestivo confronto con la rivale Inter, appuntamento che quest’anno si arricchirà di preziosi e ulteriori significati, al di là di una rivalità storica e sempre sentita. In palio, infatti, ci sarà la vetta della classifica.