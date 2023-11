Ferrari, Shwartzman dopo i test: “Utili per informazioni preziose”

ROMA - Il terzo pilota della Ferrari, Roberto Shwartzman , è stato uno dei protagonisti della giornata di test di Formula 1 andata in scena ieri sul tracciato di Abu Dhabi. Il russo, che attualmente corre sotto la bandiera israeliana, è riuscito a chiudere con l'ottavo crono, davanti a Charles Leclerc che, invece, non è andato oltre la decima piazza. Shwartzman , dunque, ha avuto modo di raccogliere dei dati preziosi in vista dello sviluppo della nuova monoposto, che nel 2024 avrà il compito di dare filo da torcere alla Red Bull .

Shwartzman: "Giornata molto intensa"

“La giornata è stata molto intensa e abbiamo testato molte cose con un totale di 123 giri. Siamo molto contenti per come è andata, è stato davvero divertente guidare una macchina di Formula 1 per una giornata intera. Questi giri ci hanno permesso di verificare il nostro ritmo e di monitorare il degrado delle gomme, in modo tale da raccogliere preziose informazioni". Queste le dichiarazioni del terzo pilota della Ferrari, Robert Shwartzman, al termine dei test di Formula 1 di Abu Dhabi.