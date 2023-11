Ferrari, Shwartzman torna in pista: sarà ai test post-season di Abu Dhabi

ROMA - La Ferrari, così come gli altri team di Formula 1, si dimostra sempre attenta ai giovani piloti che un giorno potrebbero entrare a far parte del Mondiale. Per capire le reali potenzialità di ogni ragazzo c'è bisogno di effettuare dei test, che il circus solitamente fissa in diverse finestre della stagione. La prossima sarà quella di martedì 28 novembre quando, una volta terminata la stagione con l'ultima gara sulla pista di Abu Dhabi, verrà dato spazio ai consueti Young Drivers Test.