F1 Ferrari, la gioia di Shwartzman: "Io vicinissimo a Leclerc e Sainz"

ROMA - "Abbiamo concluso una giornata di test positiva, con 116 giri e tanto lavoro. Credo di aver fatto un buon passo avanti rispetto alle prove libere 1 di venerdì scorso e per gran parte della sessione sono stato piuttosto vicino al ritmo di Charles e Carlos, il che per me è un altro aspetto positivo". Robert Shwartzman ha parlato così dopo la giornata di test della Formula 1 ad Abu Dhabi, che ha chiuso definitivamente il 2022. Il giovane della Ferrari ha chiuso la sessione con il terzo tempo, dietro alle due Rosse di Carlos Sainz e Charles Leclerc, certificando un dominio della scuderia di Maranello nelle ultime prove dell'anno.