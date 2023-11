Juve, fattore Stadium: così i bianconeri hanno ritrovato uno spirito vincente

TORINO - Si respirano fiducia e ottimismo, in casa Juventus. Sono i due ingredienti fondamentali per raggiungere l'entusiasmo, che quando si tratta di calcio significa stadio pieno. Fortino ribollente di passione, che sogna e soffre con la squadra in qualsiasi momento. I bianconeri quest'anno - dopo un triennio in cui la libido del tifoso stava progressivamente calando - stanno trovando nel pubblico un alleato enorme in campionato. E non era così scontato, in un'annata in cui per la prima volta da quando esiste l'Allianz Stadium (fatta eccezione per il primo anno di vita dell'impianto, ovvero l'alba del triennio targato Antonio Conte) non accoglie caldissime notti europee. Ora si può parlare di fattore campo. Non è un caso che la Juventus abbia disputato le migliori partite davanti al proprio pubblico: tolto il passo falso col Bologna alla seconda giornata e il recente segno "x" contro l'Inter, la squadra di Max Allegri ha sempre ottenuto la vittoria. E anche il pareggio con l'Inter, non certo spettacolare, ha certificato la consistenza della Juventus in chiave scudetto. In pochi, fino a qualche settimana fa, avrebbero puntato sui bianconeri così vicini ai nerazzurri: non soltanto in termini di punti, ma pure sul piano della compattezza. Anche per la prossima gara contro il Napoli è già tutto esaurito: non c'è più nemmeno un buco libero all'Allianz Stadium per stare accanto ad un gruppo granitico.