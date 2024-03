Sudakov, i 40 milioni del Napoli e i dubbi sul 3-5-2 Juve: "Ma andrei al Girona"

Georgiy Sudakov ha parlato dal ritiro della nazionale ucraina. Il centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk , nel mirino di Juventus e Napoli , si è espresso sul suo futuro dopo il rinnovo di contratto firmato recentemente con il suo club. Sudakov è nella lista di Giuntoli da parecchio tempo e potrebbe tornare di moda in estate insieme ad altri obiettivi per rinforzare il centrocampo bianconero.

Sudakov svela: "Offerte da Juve e Napoli a gennaio"

Il centrocampista nei giorni scorsi aveva fatto il punto sulla sua situazione, secondo quanto riportato dai media ucraini, e sull'interesse dei club italiani: "Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so nulla di trattative con loro. A gennaio ci sono state delle offerte ufficiali da parte di Juventus e Napoli. Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni di euro dal Napoli, me lo ha detto l'amministratore delegato Palkin. All'inizio ero un po' dispiaciuto, ma poi ho compreso le ragioni del club: vogliono ovviamente ricavare il più possibile dalla mia cessione. Ho accettato di rinnovare fino al 2028 con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti perché mi fido del presidente e di Palkin. Mi ha detto che magari tra 6 mesi o un anno andrò in un grande club europeo".