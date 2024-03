L'ariete e due terzini sinistri: lista Giuntoli, tutto sugli obiettivi Juve

La Juventus continua a puntare sulla linea verde. Cristiano Giuntoli prosegue la ricerca di talenti ancora in evoluzione ma dal potenziale non indiffrerente. Sono vari i profili monitorati in questo momento dal Football Director bianconero. Seguitissimo Georgiy Sudakov , classe 2002 dello Shakhtar e già con una quotazione abbastanza alta di mercato. Ma ci sono altri tre giovani profili seguiti dal club : ad esempio Danylo Sikan , 23 anni il prossimo aprile e anche lui allo Shakhtar , ma sguardo attento anche alle piste che portano a Mario Mitaj e Patrick Dorgu , rispettivamente in forza a Lokomotiv Mosca e Lecce . Ma chi sono questi tre calciatori ricercati dalla Juventus?

Juve, occhi su Sikan

Classe 2001, nato in Ucraina, muove i primi passi tra Polissja Zytomyr e Karpaty, e proprio con quest'ultima arriva in prima squadra, passando nel 2019 allo Shakhtar Donetsk. Un'esperienza condita da tre prestiti tra Mariupol (due volte) e Hansa Rostock, per poi dal 2022 in poi restare alla base. In questa stagione fino ad ora, in 29 presenze collezionate tra campionato, coppa nazionale, Champions League ed Europa League ha messo a segno 8 gol e fornito 4 assist.

Dal 2021 è anche nel giro della nazionale ucraina, con la quale ha disputato in 7 presenze un totale di 121', trovando comunque un gol. Dotato di un'ottima struttura fisica (alto ben 187 cm), è abilissimo nel gioco aereo, possiede un ottimo senso della posizione in area di rigore e un grande fiuto per il gol. Ma non disdegna anche i tiri dalla media-lunga distanza, essendo dotato di un ottimo calcio con il piede destro.