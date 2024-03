Giuntoli in cerca di colpi alla Kvara: 007 Juve in azione, i nomi sulla lista

Se Adrien Rabiot deciderà il suo futuro prima dell’inizio dell’Europeo, un po’ di tempo dovrà prenderselo anche Cristiano Giuntoli per stabilire che tipo di mercato imbastire per l’estate. La necessità di allargare e implementare la rosa, anche qualitativamente, per affrontare le competizioni internazionali dipende, appunto, dalla qualificazione in Champions: vicina, ma non ancora sicura per la Juventus. E tra sapere con certezza di disporre di 80 milioni in più oppure no cambia non di poco prospettive e strategie. Nel frattempo, però, il dt bianconero si muove per farsi trovare pronto al momento dell’affondo con idee chiare e flessibilità, indipendentemente da quali saranno le scelte sulla guida tecnica della prossima stagione. Non che tale presa di posizione sia secondaria per la campagna acquisti e cessioni, tuttavia le osservazioni che la dirigenza sta effettuando esulano da un preciso collegamento tecnico-tattico: si cercano profili differenti, di esperienza ma anche di prospettiva.