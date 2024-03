Portieri Juve, la strategia di Giuntoli: può partire una rivoluzione

Szczesny e Perin, ma se per questo anche il mitico Pinsoglio, hanno il contratto in scadenza nel 2025. Il che significa che è arrivato il momento cruciale per decidere il futuro della porta della Juventus. Rinnovare i portieri attuali o provare una rivoluzione totale? Diciamo, innanzitutto, che Cristiano Giuntoli non ritiene di avere un problema in porta. Ha stima e fiducia sia di Szczesny che di Perin, quindi sarebbe per rinnovare entrambe i contratti. Certo, la nuova filosofia della Juventus sugli ingaggi fa sì che i 6,5 milioni netti che prende il portiere polacco non siano più assolutamente in linea con il budget bianconero. Quindi le trattative con Szczesny prenderanno quota solo di fronte a un sostanziale taglio dello stipendio.