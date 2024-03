Zaccagni, la Juve è pronta ad accontentarti: fissata la cifra Lazio

TORINO - È uno degli incroci di mercato che andranno in scena nel corso della triplice sfida tra Juventus e Lazio: una di campionato e due nella semifinale di Coppa Italia. Protagonista Mattia Zaccagni, esterno o mezzala d’attacco con centro di gravità sulla zona sinistra, a cui Cristiano Giuntoli fa da tempo la corte e non in maniera platonica, come ha rivelato qualche mese fa Mario Giuffredi, l’agente del giocatore: "Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo in azzurro qualche anno fa. A un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona per il suo acquisto. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda". Nel 2021, però, a vincere la concorrenza fu la Lazio e in biancoceleste l’attaccante romagnolo ha completato una maturazione che gli ha permesso di conquistare la Nazionale, seppure in maniera altalenante con Roberto Mancini e ora con una candidatura forte per l’Europeo con Luciano Spalletti.