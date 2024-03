Koopmeiners, la Juve dribbla la Premier: la mossa di Giuntoli per convincerlo

La Juventus lo vorrebbe per essere uno dei pilastri della prossima rosa in cui si cercherà di vincere il campionato e ben figurare in Champions. Non solo: potrebbe continuare a vivere in Italia, veder crescere ulteriormente il proprio valore e quindi imporsi all’attenzione europea. Il dt Giuntoli sa su quali leve puntare per provare a spegnere le sirene inglesi: il fascino della Vecchia Signora non teme età, oltre a poter mettere sul piatto la possibilità di giocare il Mondiale per club. A rappresentare l’Inghilterra ci saranno Manchester City e Chelsea che non sono interessate a Koop.

"Gudmundsson perfetto con Vlahovic. Frendrup vale Koopmeiners o Ferguson"

