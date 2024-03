"Gudmundsson perfetto con Vlahovic. Frendrup vale Koopmeiners o Ferguson"

«Frendrup avrà un brillante futuro. Lo vedremo sicuramente in una grande tra qualche mese. Fossi la Juve non me lo farei scappare. Non ha nulla da invidiare ai più celebrati Koopmeiners e Ferguson, ma costa molto meno...».

Che mercato estivo si aspetta dal suo amico Giuntoli?

«Cristiano è un maestro, non ha bisogno di consigli. È di gran lunga il ds più bravo in circolazione in Italia».

Quali sono le sue doti principali?

«Ha una marcia in più. Arriva prima degli altri. Vede un’infinità di partite, ma va sui campi per valutare le situazioni. La sua forza è che conosce i giocatori per averli visionati dal vivo e non per sentito dire o dalla tv. E poi è chirurgico: Giuntoli e il suo staff difficilmente sbagliano valutazione sui giocatori. Le faccio un esempio. Qualche anno fa da me prese Lasagna. Kevin aveva appena segnato il primo gol in Serie D e dopo 3 giorni mi chiama Giuntoli per dirmi che lo conosceva. All’epoca non lo voleva nessuno e lui invece lo portò in B al Carpi. Il resto della storia la conoscete...».