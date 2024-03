Gudmundsson e l'amico Koopmeiners: "Ritrovarci alla Juve? Sarebbe bello"

Verso Genoa-Juventus

Nessuno al Genoa ha segnato alla Juve nelle sue prime tre partite da avversario. Gudmundsson, nelle prime due, è andato in gol, e domani all'Allianz Stadium giocherà la terza: "Mi vuoi mettere pressione (ride, ndr)? Nella nostra situazione dobbiamo ragionare da squadra, e penso che sia molto importante far risultato non tanto segnare. Se riesco a segnare per me è positivo solo per i bonus personali, nient’altro. I buoni risultati che abbiamo ottenuto contro le grandi squadre ci hanno dato fiducia. Ovviamente domenica non sarà semplice far risultato perché giochiamo contro un top club, ma noi entriamo in campo sempre per provare a far risultato e del nostro meglio. Abbiamo capito, come club, come squadra che abbiamo almeno una chance contro tutti in serie A".