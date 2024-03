Pogba libera spazio: due colpi per la Juve. Dal Genoa non solo Gudmundsson…

TORINO - Non c’è tempo per piangere sull’ormone versato: il futuro incombe e la Juventus su quello ragiona. E da mesi, perché Paul Pogba era ormai considerato un ornamento del passato, un po’ come “la cartolina della Bella Otero alle specchiere... che malinconia!”. Elaborata, appunto, la malinconia con gozzaniano e dunque spietato pragmatismo piemontese, resta il ricordo; si guarda avanti e magari si evita di commettere altri pasticci per eccesso di... malinconia (e siamo buoni...). E dunque è necessario cercare di leggere la vicenda in maniera futuribile: chi sceglieranno i dirigenti bianconeri per sostituire Pogba nello scacchiere tattico e tecnico della rosa? Un tema tutt’altro che banale anche perché attiene all’evoluzione di Pogba nel corso della carriera e al suo impatto nel nostro campionato.