Samardzic, la frenata Napoli e il ruolo Juve: sogna di raggiungere due amici

Juve-Udinese, la sfida contro Alcaraz

Intanto lunedì sarà in città da avversario: Allegri e Giuntoli avranno la possibilità di visionarlo da vicino. E il classe 2002 avrà la possibilità di convincere lo Stadium che, magari, dalla sfida diretta in mezzo al campo con Carlos Alcaraz può uscirne vincitore: del resto la dirigenza bianconera ha preferito puntare sull’argentino per rinforzare la mediana, all’ultimo giro di lancette del mercato di riparazione. In realtà per il club juventino si è trattato di una questione di opportunità: il Southampton aveva aperto a una soluzione in prestito oneroso con un diritto di riscatto (molto elevato a 49,5 milioni), formula che l’Udinese non ha mai preso in considerazione per vendere Samardzic, puntando invece su un accordo che blindasse la cessione a titolo definitivo in estate.