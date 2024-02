Koopmeiners e Ferguson, pressing Juve: Giuntoli ha trovato le due contropartite

La possibile contropartita

L’obiettivo del centrocampista rossoblù è di fare il salto in una big a fine stagione per disputare la Champions League e provare a vincere trofei. Sartori che lo pescò per soli 4 milioni dall’Aberdeen si frega le mani e lo valuta 20-25 milioni. Comunque vada per il Bologna sarà un successo e una plusvalenza straordinaria. Occhio però agli incastri di mercato tra gli emiliani e la Juve: in uscita dalla Continassa c’è Hans Nicolussi Caviglia, apprezzato nella città della Due Torri. La dirigenza bianconera potrebbe provare ad utilizzarlo come possibile contropartita per abbassare il prezzo del cartellino di Ferguson. D’altronde il classe 2000 ha voglia di giocare e necessità di continuità per crescere: in Emilia potrebbe trovare l’habitat ideale per riuscirci. Una soluzione interessante per tutti, visto che la Juve al contempo potrebbe invece assicurarsi un elemento già pronto per fare il titolare a Torino e alzare subito il livello della mediana bianconera.