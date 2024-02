Pogba shock, carriera al capolinea: quattro anni di squalifica per doping!

Pogba, il calvario giudiziario

Dopo la positività al testosterone del 20 agosto riscontrata nella prima giornata di campionato contro l'Udinese, match vinto dai bianconeri per 3-0 e in cui il transalpino non entrò in campo restando in panchina, è iniziato il calvario del francese con la sospensione ufficiale dell'11 settembre. Il risultato delle controanalisi effettuate nel laboratorio dell'Acqua Acetosa hanno specificato che la sostanza assunta è stato il Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone, noto anche come "ormone della giovinezza". Da qui la richiesta di 4 anni di squalifica che, dopo la rinuncia al patteggiamento, è stata confermata dalla Procura Federale. L'ultima possibilità per Pogba è quella del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ma se la squalifica dovesse essere confermata anche da parte del tribunale svizzero, per Pogba il futuro sarebbe ancora più opaco.