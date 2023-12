Pogba-doping, a processo: cosa succede adesso con la Juve

Quattro anni a Pogba! È uno schiaffo violento quello che arriva dalla Procura Antidoping che ha avanzato la sua richiesta di condanna per il centrocampista francese, in agosto trovato positivo a una sostanza associabile al testosterone. Quindi Pogba dovrà stare fermo per quattro anni? No. Quella di oggi non è la condanna del Tribunale Antidoping, ma la richiesta dell'accusa, ovvero della Procura che ha analizzato il caso e letto anche le memorie difensive dei legali e dei periti del francese. Certo, la Procura non ci è andata leggera, perché ha - di fatto - richiesto il massimo della pena che si può chiedere in questi casi. Non è stata considerata alcuna attenuante e viene considerata molto grave l'assunzione consapevole di quella sostanza.