Gudmundsson, la Juve c'è e il piano pure: la mossa che può fare la differenza

Juve, come arrivare a Gudmundsson

Ambizione legittima, anche se proprio la mediana è la zona dove si stanno convogliando le maggiori attenzioni di mercato del duo Giuntoli-Manna. Con l’ex Sion che potrebbe anche diventare una preziosa pedina da utilizzare per fare cassa o in qualità di contropartita per arrivare a uno degli obiettivi prioritari. Attenzione quindi al Genoa, che in queste settimane ha preso informazioni e monitorato il talento cresciuto nel Newell’s Old Boys. In rossoblù c’è Strootman in scadenza e Barrenechea potrebbe rappresentare il nome giusto per sostituirlo.