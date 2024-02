Nijstad, scatto Juve: chi è il difensore classe 2008 che ha già visitato il club

L'attenzione della Juventus è sempre più indirizzata a calciatori giovani e di talento, da poter far crescere in Primavera e nella Next Gen, per poi ultimare il completamento della maturazione in prestito altrove oppure stesso nella prima squadra bianconera. Tanti gli esempi, specialmente negli ultimi mesi: da Soulé a Yildiz passando per Huijsen . E a proposito di difensori centrali, ce n'è un altro davvero talentuoso che potrebbe presto indossare la maglia della Juve: si tratta di Ruud Nijstad , che in queste ore è a Torino per visionare le strutture del club, come testimoniato proprio dal giovanissimo calciatore sui suoi social.

Juve, alla scoperta di Nijstad

Classe 2008, 16 anni compiuti a metà gennaio, è nato ad Almelo, in Olanda. Punto fermo del settore giovanile del Twente, ha un'imponente struttura fisica (alto 188 cm), si contraddistingue per la grande abilità nel gioco aereo, ma anche per avere un'ottima intuizione nella rottura delle linee di passaggio avversarie. A queste caratteristiche, basilari per chi intende diventare un gigante nel ruolo di difensore, abbina alcune peculiarità tipiche dei centrali moderni. Capacità in fase di impostazione, con buonissima precisione sia che si tratti di passaggi corti che di lanci lunghi, ma anche un dribbling abbastanza atipico per chi ricopre quel ruolo.

Grande fiducia nei propri mezzi, con una consapevolezza e una maturità fuori dal comune per un sedicienne, viene spesso paragonato proprio a Huijsen: entrambi olandesi (anche se il centrale in prestito alla Roma potrebbe presto vestire la maglia della Spagna U21), ma con il centrale del Twente che è di piede mancino a differenza del connazionale. Dallo scorso ottobre Nijstad fa parte dell'Olanda U16 (con il debutto avventuto proprio contro l'Italia), ma è destinato a diventare ben presto un punto fermo delle nazionali maggiori. E chissà che, col passare del tempo, non possa diventare un riferimento anche nel settore giovanile della Juventus...