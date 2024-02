Huijsen conquista la Spagna: verso la prima convocazione con l’Under 21

Dean Huijsen è nato ad Amsterdam, ha 18 anni (ne compirà 19 ad aprile), ma è cresciuto a Marbella. Parla perfettamente lo spagnolo e domenica scorsa ha messo a segno un gran gol in Frosinone-Roma , festeggiando come Cristiano Ronaldo . Come riportato su Marça, la sua nazionalizzazione spagnola sarebbe molto vicina. Pare infatti che il ragazzo voglia giocare con La Roja e gli avvocati personali e quelli della Federazione ci stanno lavorando in questi giorni. L'idea è arrivare alla convocazione di marzo, che vedrà la Spagna U21 , guidata da Santi Denia , affrontare la Slovacchia a Jerez de la Frontera il 22 marzo e il Belgio ad Almería il 26.

Dal Malaga alla Juventus

Dean è da tempo nel mirino della Federazione spagnola, che lo ha visto inizialmente giocare per l'Olanda. Huijsen si è trasferito con la famiglia a Marbella quando aveva solo cinque anni. Suo padre ha avuto una buona carriera, iniziata all'Ajax per finire in altre squadre del paese. Dean ha iniziato presto a distinguersi nella provincia di Malaga fino a diventare una delle perle delle giovanili del Málaga CF, che non è riuscito a trattenerlo tra le sue fila. Mezza Spagna lo amava e tre anni fa era addirittura a Valdebebas in visita agli impianti del Real Madrid. Ad acquistarlo, infine, è stata la Juventus che, dopo averlo fatto esordire in prima squadra, lo ha ceduto in prestito alla Roma nell'ultimo mercato invernale. José Mourinho lo ha richiesto personalmente, ma l'allenatore portoghese è stato esonerato. Ora, con Daniele De Rossi, si gode anche il campo da titolare, come successo domenica scorsa, compreso un gol, contro il Frosinone.