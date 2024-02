Il vero problema della Juve secondo Allegri e Giuntoli

L'utilizzo di Alcaraz

Talento ne ha messo in mostra anche Alcaraz, che deve ancora conoscere bene i compagni, ma potrebbe suggerire un’altra variante: un 4-2-3-1 che lo veda davanti a Locatelli e Rabiot e alle spalle di Vlahovic, con Chiesa o Yildiz e McKennie o Kostic o Cambiaso ai suoi fianchi. In entrambi i casi, 4-3-3 o 4-2-3-1 (e anche nel 3-4-3 che consentirebbe di utilizzare il tridente mantenendo i tre difensori, ma che non si è ancora visto nemmeno per uno spezzone), la squadra dovrebbe gestire nuove distanze e nuovi tempi. Sarebbe una difficoltà in più in un momento in cui ce ne sono già abbastanza ed è anche per questo che Allegri è cauto, ma a volte la consapevolezza di dover affrontare difficoltà nuove è uno stimolo alla concentrazione. Altra cosa, come l’entusiasmo, che la Juve ha bisogno di ritrovare.