Dalla parentesi Inter alla nuova vita da tassista Uber: lo avete riconosciuto?

In quegli anni l'attaccante è passato per l'Italia perché dal 2000 fino all'estate dei Mondiali in Corea ha vestito la maglia dell'Inter (24 presenze e 5 gol), salvo poi essere ceduto al Parma per sei mesi. In pochi forse ricorderanno il passato al Torino per qualche mese nel 1995 prima di fare ritorno in Patria. Quello è stato un primo assaggio di Serie A anche se, come detto, non ha lasciato grandissimi ricordi. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2008 è stato eletto, tre anni più tardi, nel Parlamento turco come deputato per il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo. Un lavoro che non è durato tantissimo visto poi le accuse mosse verso Erdogan. Dal calcio alla nuova vita negli Stati Uniti, Hakan Sukur ha saputo reinventarsi partendo da zero.