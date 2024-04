Muniain-Athletic Bilbao, l'ora dell'addio: le ultime bandiere da Del Piero a Giggs

Da Del Piero e Totti a Giggs e Raul: gli addii più dolorosi

Il rapporto che si concluderà tra Muniain ed il Bilbao quest'estate fa riecheggiare nella testa degli sportivi i grandi addii avvenuti nella storia del calcio: da Del Piero con la Juventus a Totti e De Rossi con la Roma, passando per Paolo Maldini e Javier Zanetti, storici capitani di Milan e Inter. Non mancano ovviamente all'appello bandiere al dì fuori della Serie A, con Ryan Giggs e Paul Scholes al Manchester United, John Terry al Chelsea, Carles Puyol affiancato da un certo Lionel Messi al Barcellona o ancora Raul, Marcelo e Sergio Ramos sponda Real Madrid. Solo per citare i casi più recenti. Tante, troppe bandiere che non sventolano più, a cui si aggiungerà quella di Muniain.

Muniain, una carriera da "Rojiblanco"

"Sono arrivato a Bilbao quando avevo 12 anni, da bambino, e oggi, quasi due decenni dopo, sono venuto ad annunciare la mia partenza alla fine di questa stagione dopo 15 anni in prima squadra." L'attaccante spagnolo saluta il Bilbao con 557 partite all'attivo con la prima squadra, condite da 75 goal e 70 assist. All'interno del suo palmares ha registrato due supercoppe spagnole e la tanto attesa Coppa del Re, di cui ha parlato nel video pubblicato sul profilo ufficiale dell'Atletico sui social: "Me ne vado felice, con il sogno di aver sollevato il tanto desiderato 25° titolo di coppa 40 anni dopo. È stato incredibile. È stata una decisione molto difficile, ma credo sia la cosa migliore per l'Athetic e per me".