Né Henry né Ronaldinho, o Totti o Zidane: per Del Piero il numero 10 è uno solo

La bellezza dei numeri dieci è una dote che non hanno in molti. Del Piero ne è stato un grande rappresentante, un pilastro di un calcio che ora non c'è più. Ma a rendere la leggenda della Juve diversa dagli altri, oltre alla grande classe in campo, è stata la sua umiltà e il rispetto per chi lo ha preceduto. Uno in particolare. Chi? Roberto Baggio. Alex ha speso sempre belle parole per il Divin Codino e ora ha confermato la sua ammirazione prestandosi in un giochino per CBS.