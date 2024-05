Da Serie A e Champions al Mondiale per club: le date della stagione 2024-25

Nazionali

Come detto, la prima sosta del campionato per far spazio alle nazionali ci sarà all'inizio di settembre: nello specifico, impegnata in Nations League A, il giorno 6 l'Italia farà visita alla Francia, quindi il 9 a Israele. Poi, il 10 ottobre, sfiderà tra le mura amiche il Belgio e il 14 disputerà il ritorno contro la selezione dello Stato ebraico. Infine, nell'ultima sosta, quella di novembre, gli Azzurri di Spalletti se la vedranno con le Furie Rosse in trasferta il 14 e con le Bleus in casa il 17. Le altre date a disposizione delle nazionali sono quelle che vanno dal 20 al 25 marzo 2025, per gli spareggi e per i quarti di finale, e dal 4 all'8 giugno per la fase finale.