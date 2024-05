Sei italiane in Champions? Dipende ancora... dall'Atalanta: tutti gli scenari

Se mercoledì 29 maggio la Fiorentina dovesse battere l'Olympiacos nella finale di Conference League di Atene, l'Italia potrebbe portare 9 squadre nelle coppe europee nel 2024/25. Se infatti gli uomini di Italiano superassero i greci e arrivassero all'ottavo posto (con l'Atalanta quinta), avremmo 6 squadre in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference. I viola sono attualmente ottavi con un punto di vantaggio sul Torino nono e due sul Napoli decimo e con una partita in più da giocare (il recupero del 2 giugno con l'Atalanta).

Che succede con la vittoria della Fiorentina e l'Atalanta quarta (o terza)? Le italiane in Europa sarebbero comunque 9 ma distribuite in questo modo: 5 in Champions, 3 in Europa League e 1 in Conference. Sarebbe dunque la Roma a "scivolare" in Europa League. E con la Fiorentina battuta dall'Olympiacos? Sarebbero 8 le italiane a giocare in Europa il prossimo anno: 6 in Champions, 1 in Europa League e 1 in Conference con l'Atalanta quinta; 5 in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference con l'Atalanta quarta (o terza).