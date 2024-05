Gasperini e il trofeo che mancava: "C'è una cosa che non capisco, non è che..."

L' Atalanta è entrata nella storia vincendo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso . Un successo iconico per la Dea che ha così ottenuto il primo trofeo europeo della sua storia battendo 3-0 una squadra che veniva da 51 partite senza sconfitte. Al termine della gara Gasperini ha mostrato tutta la sua gioia e le sue emozioni per il successo: "Il modo in cui abbiamo vinto è stato straordinario come a Liverpool e Lisbona ... Abbiamo battuto squadre che hanno vinto il proprio campionato e i Reds che erano primi in quel momento. È una soddisfazione straordinaria, è stata una partita meravigliosa e memorabile. Noi giochiamo spesso col tridente, c’erano tutte le condizioni ed è una finale, si gioca solo per vincere. Ci ha dato fastidio perdere contro la Juve perchè non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità.Vincere come ha vinto l'Atalanta, senza debiti, penso sia una grande modo di trionfare. Dedico questa vittoria alla città di Bergamo".

Gasperini: "Trofei? Allora solo Juve e Inter..."

Il tecnico della Dea ha proseguito: "Non si può pensare solo a difendere, dovevamo avere anche noi una pericolosità, dovevamo attaccare e se queste squadre le costringi nella loro difesa puoi metterle in difficoltà. È andata bene da subito, è stata una partita straordinaria da parte di tutti. L’abbiamo meritata senza ombra di dubbio anche nel punteggio. Abbiamo battuto una squadra veramente forte. Vincere l’Europa League è una grande impresa. Trofeo che mi mancava? Non capisco, non è che ora sono meglio di oggi pomeriggio. Sennò avrebbe vinto solo la Juventus la Coppa Italia e l’Inter il campionato, invece il Bologna è andato in Champions League e il Verona si è salvato. Ognuno ha i suoi obiettivi. Una Coppa per noi, però, ci voleva. Una via per me a Bergamo? Ma no, c’è tempo…".

Percassi, la Champions e Gasperini

Dopo Gasperini ai microfoni si è presentato pure Percassi, che trattenendo a fatica le lacrime di gioia ha dichiarato: "Quello che è capitato è incredibile, è un sogno che si è realizzato. La nostra tifoseria meritava questo traguardo. Dopo il gol di Lookman ho pensato 'Stavolta magari ce la facciamo'. A Gasperini ho detto che era anni che meritava ma che non aveva mai fatto una cosa così. Ora è nella storia. Champions League? Vediamo. Cresciamo in continuazione. Anche i giocatori hanno capito come vogliamo evolverci. Futuro Gasperini? Ci vedremo. Io sono tranquillo e sereno, non ho mai avuto dubbi. Questo aiuta ancora di più a fare sempre meglio".