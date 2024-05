Vlahovic e la Juve più forti di arbitro e Var: la Coppa Italia è bianconera

Una stagione in un gesto, in quell'attesa, quell'esultanza urlata e poi strozzata perché non si sa mai, perché ormai il controllo del Var non è una formalità ma una tassa pesantissima da pagare, che spesso e volentieri non digerisce i colori bianconeri, che trova i frame e giocano sui millimetri e che scompaiono quando si tratta di intervenire su interventi plateali e clamorosi. Ma per una notte, quella più importante, la Juventus riesce ad essere più forte dell'avversario, degli errori arbitrali e di chi decide in una stanza di Lissone, che fa imbufalire anche Allegri fino a prendersi un rosso da eroe, nella sua ultima finale da allenatore della Juve, quella che lo consegna ancora di più alla storia juventina nel bene e nel male, con cinque Coppe Italia vinte, più di tutti. Decide Vlahovic, e avrebbe deciso ancora di più se gli fosse stato assegnato un rigore sacrosanto, se fosse stato espulso Hien, se non gli fosse stata negata una doppietta da un frame scelto a tavolino, come già gli audio hanno dimostrato essere scelte soggettive e non tecnologiche - nel pallone non c'è chip, ricordiamolo, a decidere quando fermare l'immagine non è la tecnologia -, se gli fosse stato dato ciò che è giusto. Ma stasera il sentimento di ingiustizia scompare, eclissato dalla vittoria: è Coppa Italia, è il trofeo di un gruppo che aveva tanta voglia di tornare a vincere.