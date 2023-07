El Bilal Touré ufficiale: è l’acquisto più costoso della storia Atalanta

L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di El Bilal Touré in attacco. I l classe 2001 è l'acquisto più caro della storia della Dea e lo stesso giocatore ha scelto i nerazzurri anziché cedere alle avances della Premier League. Un passo avanti per la sua crescita è stato fatto in Liga, dopo gli anni positivi allo Stade de Reims in Ligue 1, dove con l'Almeria ha messo in mostra tutte le sue qualità. Non solo in fase realizzativa ma anche nel modo di giocare e nella sua fisicità imponente .

Caratteristiche che hanno spinto gli uomini mercato dell'Atalanta ad andare oltre ogni cifra mai spesa dal club. Ben 28 milioni più bonus, che ha superato il precedente record di Boga (ora ceduto al Nizza) a 22. Touré in questi giorni ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto prima di aggregarsi al gruppo e iniziare a conoscere le dinamiche tattiche di Gasperini. Il mercato dei nerazzurri si è acceso in entrata e ora resta da capire quale sarà il futuro di Hojlund, su cui il Manchester United ha avviato le prime trattative.

Atalanta-El Bilal Touré, il comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Union Deportivo Almería il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré. Nato il 3 ottobre 2001 in Costa d’Avorio, ma di nazionalità maliana, è un attaccante cresciuto nell’Ivoire Académie e nell’Afrique Football Élite. È approdato nel calcio europeo nel 2020 dopo essersi messo in luce nella Coppa delle Nazionali Africane Under 20 che ha vinto da protagonista con il Mali nel 2019 quando era ancora diciassettenne, giocando tutte le partite da titolare e realizzando il rigore decisivo nella semifinale con la Nigeria. Nell’occasione è stato anche inserito nella top 11 della manifestazione dalla CAF. Viene quindi acquistato dallo Stade Reims nel gennaio 2020 e dopo due partite (con due gol) nella squadra B viene promosso in Prima Squadra. All’esordio in Ligue 1 firma il gol che dà il “la” al successo per 4-1 sul campo dell’Angers. Comincia anche il campionato successivo andando subito a segno all’esordio: nel 2-2 con il Monaco realizza un gol e un assist. Dopo due stagioni e mezzo in Francia, con all’attivo 9 gol e 5 assist in 69 presenze, nell’estate del 2022 passa all’Almeria, segnando tre gol nelle prime cinque partite di campionato disputate. Chiude la sua prima esperienza nella Liga con 7 gol e 2 assist in 21 presenze, firmando reti importanti come quella dell’1-1 con l’Atletico Madrid e, nello scorso febbraio, quella del successo per 1-0 sui futuri campioni di Spagna del Barcellona. Diventa presto un punto fermo anche della nazionale del Mali, con cui – dall’esordio nell’ottobre del 2020 – totalizza 15 presenze segnando 5 gol, di cui tre (con due assist) nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a El Bilal Traoré, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".