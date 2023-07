Atalanta, ecco Touré l’acquisto più caro della Dea

BERGAMO - Un doppio scatto per un triplo obiettivo, la consapevolezza che i conti in ordine permettono di fare operazioni che, sulla carta, sembravano complicatissime ed una prospettiva davvero interessante che cambia completamente lo scenario del mercato atalantino delle prossime settimane. L' Atalanta ha ceduto Jeremie Boga al Nizza per 18 milioni di euro più bonus e poche ore più tardi a messo a segno l'acquisto più costoso di tutta la storia nerazzurra: il maliano El Bilal Tourè , classe 2001 in forza all' Almeria , arriva a Bergamo per 28 milioni di euro più bonus.

Si tratta di un centravanti alla Zapata con un passato nel Reims, in Francia, sulle sue tracce c'era anche l'Everton ma nonostante gli inglesi volessero pagare la clausola (40 milioni) e avessero proposte migliori sia per l'Almeria che a livello d'ingaggio per il giocatore, El Bilal Tourè ha scelto l'Atalanta e la crescita in una squadra che giocherà anche l'Europa League. Ora che il cambio tra Boga (giocatore talentuoso ma che a Bergamo non ha mai avuto continuità di rendimento) e il centravanti maliano deve solo essere sigillato dai crismi dell'ufficialità (l'arrivo a Bergamo per visite e firma è previsto nelle prossime ore), la domanda che un po' tutti si fanno è semplice: che succede con Hojlund?

Atalanta, il futuro di Hojlund

Il centravanti danese è nelle mire del Manchester United da tempo, anche il Psg è interessato ma, al momento,nessuna offerta ufficiale è arrivata a Zingonia. Doveva essere recapitata ad inizio settimana, ora la deadline pare sia a giovedì o venerdì ma il nocciolo della questione è semplicissimo: tutti sanno che l'Atalanta chiede una cifra molto importante per il numero 17 danese, si parla di 70-80 milioni di euro. Fino a quando non sarà recapitata una proposta ufficiale di quel tipo è inutile ragionare troppo sui possibili sviluppi. Di certo, e questo è un grande merito dei Percassi edegli uomini mercato D'Amico e Congerton, il doppio contropiede Boga-El Bilal Tourè porta 3 vantaggi di grande livello alla Dea: l'investimento sul francese di inizio 2022 è recuperato, i soldi reinvestiti sul maliano permettono di avere un nuovo elemento di grande interesse con 8-10 milioni di esborso e, soprattutto, l'Atalanta può ascoltare le eventuali proposte per Hojlund forte del fatto di aver anticipato un nuovo acquisto che sarà importante in caso di partenza del danese ma anche se Hojlund dovesse restare a Bergamo. Con l'alternativa già trovata e messa sotto contratto, gestire una trattativa è tutta un'altra cosa.

