El Bilal Touré, dal gol al Barça all'Atalanta: chi è il nuovo acquisto record

L'Atalanta è pronta a chiudere per El Bilal Touré dall'Almeria . Dopo aver ceduto Boga al Nizza , manca soltanto l'ufficialità per il passaggio definitivo in Ligue 1 dell'esterno offensivo. La Dea è andata forte sul centravanti maliano, talmente forte che si tratterebbe dell'acquisto più costoso della storia del club. Un giocatore giovane e davvero interessante, insomma un profilo adatto alle idee dei nerazzurri, che contano di chiudere l'operazione sborsando una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Cifre superiori a quei 22 milioni con cui gli orobici presero proprio Boga dal Sassuolo, nonostante non sia ancora ufficiale. L'Almeria sta dimostrando in questi anni di saper lavorare bene sulla crescita dei propri giocatori. Umar Sadiq, ex conoscenza italiana passato per Roma e Spezia, ceduto poi alla Real Sociedad e, soprattutto, un certo Darwin Nunez, acquistato dal Penarol e poi ceduto al Benfica. Entrambi dopo una stagione in Liga hanno fruttato al club il doppio rispetto alle spese d'acquisto: 54 milioni incassati rispetto ai 24 pagati per prenderli. La stessa cosa che potrebbe succedere per El Bilal Touré.

Stade Reims e Almeria, la carriera di El Bilal Touré

La stagione di El Bilal Touré con l'Almeria è stata molto positiva e non soltanto in termini di gol (7 in 21 presenze), ma anche per la crescita esponenziale avuta. Nel 2020 lo Stade de Reims ha deciso di portarlo in Europa dall'Africa: il classe 2001 è nato in Costa d'Avorio, ma è di nazionalità maliana. In due stagioni in Francia ha fatto vedere le sue potenzialità. Dalla Premier League alla Liga, tante squadre ne hanno seguito le prestazioni, ma ad assicurarsi il suo cartellino è stata proprio l'Almeria, che l'ha pagato circa 8 milioni.

Le sue reti al Barcellona e all'Atletico Madrid sono state un plus importante per attirare l'interesse di vari club: la Dea ha superato infatti la concorrenza dell'Everton.