Boga lascia l'Atalanta, tutto fatto con il Nizza: le cifre dell'affare

Atalanta, si avvicina El Bilal Toure

L'attaccante ivoriano, classe 1997, è stato tenuto in panchina nell'ultimo test in ritiro a Clusone contro il Locarno. Lascia dopo una stagione e mezza con quattro gol segnati in 47 presenze complessive. In Costa Azzurra ritrova l'allenatore Francesco Farioli, collaboratore di Roberto De Zerbi ai tempi della militanza in neroverde. Intanto si avvicina sempre di più a Bergamo il centravanti maliano dell'Almeria El Bilal Toure, classe 2001, valutato 40 milioni di euro, ovvero l'ammontare della sua clausola rescissoria.