Non solo Onana: Manchester (Italian) United con Amrabat e Hojlund

LONDRA - Un tempo l’ Italia era «terra di santi, poeti e navigatori». Oggi è, invece, nel calcio, terra di conquista. Con la Serie A declassata a campionato di passaggio, a fare incetta di talenti cresciuti nella terra a forma di stivale è in special modo la ricca Premier League , padrona indiscussa, almeno dal punto di vista economico, del calcio moderno. Gli ultimi due in ordine di tempo ad aver già preparato le valigie per trasferirsi lì dove il sole è un privilegio raro, sono il centrocampista della Fiorentina , Sofyan Amrabat , e il ventenne talento danese dell’ Atalanta , Rasmus Højlund , per cui i Red Devils hanno già offerto più di 60 milioni di euro nel tentativo (riuscito) di vincere la concorrenza dell’altra squadra interessata al classe 2003, il Paris Saint Germain .

United, la situazione con Fiorentina e Atalanta

Dunque, dopo aver già chiuso per l’ex portiere dell’Inter, Onana, la squadra guidata da Erick Ten Hag è pronta ad accogliere altri due “italiani” e, dopo la terza posizione della scorsa stagione, a lanciarsi all’assalto di quella Premier che nella parte rossa di Manchester manca dalla stagione 2012/2013, quando sulla panchina dei Diavoli Rossi sedeva ancora Sir Alex Ferguson. Al momento, nonostante la concorrenza di altri club, la squadra guidata da Erik ten Hag sembra essere favorita sia nella corsa al centrocampista viola che in quella al talento della Dea. Con la Fiorentina l’accordo economico non è stato ancora trovato, ma, nonostante la richiesta di 30 milioni da parte del club italiano, i Red Devils sono fiduciosi di poter chiudere per una cifra vicina ai 22 milioni più bonus. Anche la trattativa con l’Atalanta per Højlund non è ancora arrivata alla fase finale: gli inglesi, però, sono fiduciosi di poter mettere le mani sul talentuoso centravanti danese pagando una cifra inferiore rispetto ai 75 milioni di euro richiesti dai bergamaschi. Infatti, nell’affare Højlund a pesare è soprattutto la ferma volontà del calciatore d’indossare la maglia dei Red Devils.

Manchester United, gli affari in uscita: Fred e Van De Beek

Nelle scorse ore, quando a ten Hag sono state chieste informazioni in merito alle due operazioni, il tecnico olandese, come da copione, non si è sbilanciato: «Non parliamo mai di giocatori sotto contratto con un altro club - ha detto. Abbiamo i nostri obiettivi e siamo impegnati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per ingaggiare i giocatori giusti per le nostre esigenze». Non solo colpi in entrata, lo United, infatti, sta lavorando anche per sfoltire la rosa: sul piede di partenza vi sono il brasiliano Fred, da giorni, ormai, in trattativa con il Galatasaray, e l’olandese Van De Beek per cui si sta cercando una soluzione che possa soddisfare sia le pretese economiche dei Diavoli Rossi, sia l’esigenza del giovane centrocampista di sposare un progetto utile a rilanciarsi dopo un paio di stagioni disastrose.