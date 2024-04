Scudetto Inter, festa e rissa nel derby: Acerbi e Thuram affondano il Milan

Grande delusione per i tifosi milanisti, che dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma si aspettavano una reazione per evitare di far festeggiare i rivali proprio in occasione di una sfida così storica.

Milan-Inter, la diretta

90' + 5 - INTER CAMPIONE D'ITALIA - Il derby di Milano si chiude con il successo dei nerazzurri per 2-1. La squadra di Simone Inzaghi è matematicamente campione d'Italia.

80' - GOL MILAN - Tomori accorcia le distanze dopo il primo tentativo di Giroud parato da Sommer e finito sul palo prima di arrivare sulla testa del difensore inglese.

62' - L'Inter continua a gestire le due reti di vantaggio senza troppi problemi.

49' - RADDOPPIO INTER - I nerazzurri si portano sul 2-0: Thuram si rende protagonista di una grande azione personale e deposita il pallone all'angolino basso, dove Maignan non può arrivare.

46' - INIZIO SECONDO TEMPO - Il derby riparte con l'Inter in vantaggio.

45 + 1' - FINE PRIMO TEMPO - Gli ultimi minuti della prima frazione di gara sono pieni di emozioni ed occasioni da gol. Prima Calabria con il grande riflesso di Sommer, poi Mkhitaryan con la risposta di Maignan e un'altra azione a testa non finalizzate da Dimarco e Leao.

38' - Altra occasione da gol sprecata per l'Inter, questa volta con Marcus Thuram che non riesce a centrare lo specchio della porta da una buona posizione.

25' - Clamoroso errore di Lautaro Martinez, che da solo in area da due passi spedisce il pallone lontanissimo dalla porta.

19' - INTER IN VANTAGGIO - I nerazzurri si portano avanti nel punteggio con la rete di Acerbi, lasciato da solo in area e bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

10' - Nei primi minuti una sola occasione per l'Inter con Lautaro in area di rigore, mentre inizia a farsi sentire il nervosismo in campo. Adli, dopo un contrasto con Barella, è andato faccia a faccia contro il giocatore nerazzurro scatenando la reazione degli avversari.

1' - Il derby di Milano è iniziato.