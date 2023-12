Blackout Inter, pazzesco ribaltone del Bologna: Inzaghi fuori dalla Coppa!

Nell' ottavo di finale di Coppa Italia , impresa pazzesca del Bologna di Thiago Motta che a San Siro elimina l' Inter vincitrice delle ultime due edizioni. La gara si è conclusa ai tempi supplementari dove è successo di tutto, soprattutto nel secondo quarto quando Beukema e Ndoye hanno deciso la gara, spedendo i felsinei ai quarti di finale contro la Fiorentina . Da segnalare la grande prova di Zirkzee , autore di entrambi gli assist che hanno consentito al Bologna di centrare la qualificazione. Serata no per Simone Inzaghi che, oltre all'eliminazione, ha visto anche Lautaro uscire per infortunio : le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Inter-Bologna, la cronaca

L'Inter parte forte, pressa alto il Bologna e con Asllani e Klaassen impegna un attento Ravaglia. Il Bologna si fa vedere al 12° minuto con un'occasione colossale: crossi di Lykogiannis e Fabbian al volo di tacco sfiora l'incrocio alla destra di Audero. Ancora i nerazzurri con Frattesi impensieriscono Ravaglia ma il portiere dei felsinei dice no per l'ennesima volta in questo primo tempo. Nella ripresa la squadra di Inzaghi torna a spingere e al 65° la grande occasione capita sui piedi di Lautaro: rigore concesso per fallo di mano di Corazza ma il Toro argentino si lascia ipnotizzare dall'ottimo Ravaglia. Dopo 95 minuti di gioco, le due squadre vanno ai supplementari: pronti, via e l'Inter trova il vantaggio dopo appena due minuti con Carlos Augusto. Il pari del Bologna arriva nel secondo quarto: angolo di Lykogiannis, tacco volante di Zirkzee e Beurkema deve solo appoggiare in porta alle spalle di Audero. Passano quattro minuti e la squadra di Thiago Motta mette la testa avanti: tunnel di Zirkzee ad Acerbi e filtrante per Ndoye che a tu per tu con Audero non sbaglia. Il Bologna vola così ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina.