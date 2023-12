Lautaro ko, Inter col fiato sospeso: medicato a bordocampo

Inter, allarme Lautaro: cosa è successo

Al termine dei tempi regolamentari Lautaro è stato poi inquadrato dalle telecamere mentre si toccava l'inguine e la coscia sinistra a bordocampo. Successivamente il bomber nerazzurro è stato sostituito al 98' da Mkhitaryan: una volta in panchina, Lautaro è tornato a toccarsi l'interno coscia per poi essere subito fasciato e medicato. Sicuramente verranno effettuati degli esami strumentali per capire l'entità del problema fisico del giocatore in vista dei prossimi impegni della squadra di Inzaghi.