Napoli-Inter 0-1: Lautaro Martinez nel recupero regala la Supercoppa a Inzaghi

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Lautaro Martinez nel recupero regala la quinta Supercoppa Italiana a Simone Inzaghi . Il tecnico nerazzurro, che aveva già vinto quattro finali su quattro, è diventato il tecnico più titolato nella manifestazione staccando Fabio Capello e Marcello Lippi e ha messo il trofeo in bacheca per il terzo anno consecutivo dopo i successi del 2022 contro la Juve (2-1 dopo i tempi supplementari) e del 2023 contro il Milan (3-0). Per l'Inter è l'ottavo trofeo totale nella storia della competizione, scavalcato il Milan e ora a ridosso della Juventus, prima dell'albo d'oro con nove trionfi.

Simeone espulso nella ripresa, il fortino Napoli regge fino al 90'

Partita equilibrata, nessuna delle due vuole offrire subito il fianco. Il primo squillo porta la firma di Dimarco, ma il suo sinistro sfiora soltanto il palo mentre poco dopo è Mkhitaryan a provarci dal limite, senza successo. La squadra di Inzaghi ha in mano il pallino del gioco e andrebbe anche in vantaggio con Lautaro Martinez se non fosse per il fuorigioco dell'argentino che costringe l'arbitro ad annullare la rete. Il primo tempo si chiude a reti bianche con le squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Al rientro in campo, dopo il minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva, sono i nerazzurri a provarci, ma l'occasione migliore capita a Kvaratskhelia che riceva sulla sinistra, si accentra e tenta il destro a giro trovando una grande risposta di Sommer. La svolta del match, però, arriva subito dopo: Simeone, già ammonito per un fallo su Cahlanoglu, entra su Acerbi, l'arbitro Rapuano estrae il secondo giallo lasciando il Napoli in dieci e Mazzarri in preda all'ira. Secondo giallo sacrosanto, il primo abbastanza fuori dal metro di giudizio tenuto durante la gara.

I tecnici provano a pescare dalla panchina, quello degli azzurri per difendersi, Inzaghi per la vittoria. A sfiorare il vantaggio è prima Thuram, su colpo di testa di Pavard, poi Mkhitaryan dal limite con un gran destro che però si perde alto. Quando i rigori sembrano l'ipotesi più probabile, però, ecco il guizzo di Lautaro Martinez che, su cross di Pavard, gira in rete il pallone che vale il trionfo in Supercoppa Italiana.

NAPOLI-INTER 0-1: SUPERCOPPA NERAZZURRA