Rooney, il nuovo club e lo strano colloquio di lavoro: “Candidato ideale”

Rooney avrà subito l'occasione per rifarsi. La leggenda del Manchester United, dopo la stagione disastrosa con il Birmingham (2 vittorie in 15 partite) terminata con la retrocessione in League One (terza serie), ripartirà ancora una volta dalla Championship, la Serie B inglese. E per uno scherzo del destino a puntare su di lui è il Plymouth , che si è salvato all'ultima giornata proprio a discapito proprio della sua precedente squadra.

Rooney al Plymouth: il comunicato

"Siamo lieti di annunciare Wayne Rooney come nuovo allenatore" - si legge nel comunicato ufficiale del club. Poi continua: "La sua nomina fa seguito a un lungo e approfondito processo di reclutamento, in seguito al quale sono stati intervistati diversi manager e allenatori di grande esperienza. Wayne, tuttavia, si è distinto come il candidato giusto per l'Argyle. Il presidente Simon Hallett è entusiasta e ha commentato: Rooney ha dimostrato di essere un candidato appassionato, intelligente e competente, con la voglia di mettersi alla prova e di sviluppare la sua carriera manageriale. Le sue ambizioni e i suoi obiettivi coincidono perfettamente con i nostri e riteniamo che sia perfetto per fornire il calcio emozionante e d'attacco che tutti amiamo vedere e per aiutarci a realizzare la missione del club. Non vediamo l'ora di vivere un'altra entusiasmante stagione di calcio in Championship e gli do il benvenuto”.

Rooney al Plymouth: le dichiarazioni

Queste le parole di Rooney: "È una tappa importante per la mia carriera e vorrei ringraziare il Presidente e il Consiglio per la fiducia che hanno dimostrato in me. Questa è un'opportunità per far parte di un progetto entusiasmante. Non vedo l'ora di aiutare a costruire una squadra che giochi bene e faccia contenti i tifosi. So quanto sia talentuoso questo gruppo di giocatori e ho avuto la possibilità di valutare anche l'incredibile atmosfera di Home Park. Il club ha un progetto a lungo termine e punta in alto. Sono grato per l'opportunità e non vedo l'ora che inizi la stagione”.