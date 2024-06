Anti-pirateria, Sky: «Tutelare gli abbonati»

L'importante operazione della Guardia di Finanza di Milano, che ha portato all'oscuramento del segnale per più di 1,3 milioni di utenti abituati a guardare gli Europei di calcio su piattaforme online non autorizzate (distribuivano illegalmente i palinsesti più importanti, protetti da diritto d'autore), fa parlare di sé e suscita le prime reazioni. «Ringraziamo il Comando Provinciale di Milano della Guardia di Finanza per questa importante operazione antipirateria - ha commentato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia -. Contrastare questo fenomeno criminale è un impegno che ci coinvolge tutti e il lavoro delle forze dell'ordine è fondamentale per tutelare l’industria audiovisiva e i milioni di abbonati che scelgono la legalità». Nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, erano già state operate 14 perquisizioni e 13 persone erano state indagate, con l'accusa di aver gestito i network decriptando e redistribuendo illegalmente i contenuti dei più importanti player tv mondiali tramite piattaforme Iptv (Internet protocol television) non autorizzate.