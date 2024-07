Canavaro e Luis Figo goleador: è Juve-Inter? No, siamo in Indonesia...

Una sfida all'insegna dei goal quella tra Timor Est U19 e Cambogia U19 valevole per la AFF Championship U19, terminata 3-2 per i 'padroni di casa'. Fin qui tutto nella norma, se non fosse per quanto figura sul tabellino dei marcatori: per il Timor Est U19 sono andati a segno gli omonimi, o quasi, di due leggende della Serie A. Al 34' a siglare la rete del vantaggio è tale Vabio Canavaro, il cui nome non può che risvegliare la nostalgia degli italiani e soprattutto dei tifosi Juventini. Al 39' a siglare la rete del 3-0 ci ha pensato invece l'altro omonimo di giornata: Luis Figo Pereira Ribeiro, meglio noto come Luis Figo, che rimanda all'ex leggenda di Inter e Real Madrid nonché colonna portante della nazionale portoghese.