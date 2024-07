Sinner si ritira dalle Olimpiadi per tonsillite: "Grande delusione, come sto"

Niente Olimpiadi per Jannik Sinner. È questa la notizia più clamorosa della giornata sportiva mondiale perché, a due giorni dall'inizio ufficiale con la Cerimonia e le prime gare (calcio e rugby hanno iniziato già oggi), l'italiano numero uno al Mondo non prenderà parte alla rassegna di Parigi. In questi giorni l'altoatesino è stato colpito dalla febbre e ha dovuto rinunciare alla competizione sulla terra rossa a causa di una tonsillite. Lui stesso ha scritto un messaggio sui social.

Sinner, niente Olimpiadi: il messaggio sui social Jannik Sinner ha pubblicato sul suo profilo Instagram un mesaggio con cui ha annunciato il ritiro dalle Olimpiadi: "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare".





L'azzurro ha continuato: "Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l'ora di avere l'onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia". Sotto al posto sono arrivati poi oltre 3500 commenti da parte dei tanti tifosi vogliosi di vederlo rappresentare i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi: "Notizia triste" o ancora "Riprenditi, ti aspettiamo più forte".

