Tra Napoli e Di Lorenzo è pace fatta: "Ma non resto solo per Conte..."

La telenovela tra il Napoli e Di Lorenzo si è chiusa con un lieto fine. Il capitano azzurro, che all'inizio dell'Europeo aveva mal digerito alcune situazioni all'interno del club manifestando la volontà di andar via, ha cambiato idea, complice l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Il mister ex Juve è stato fondamentale nel cambio di volontà del difensore, come ha raccontato anche il suo agente Mario Giuffredi nelle scorse ore: "Giovanni mi ha sempre detto che se fosse arrivato Antonio Conte sarebbe rimasto. Era l'unico allenatore che gli dava garanzie sotto tutti i punti di vista, anche quello personale". Anche se, nella conferenza stampa di questo pomeriggio dal ritiro di Castel di Sangro, Di Lorenzo ha contraddetto, seppur in parte, le dichiarazioni del suo agente.

Di Lorenzo tra Conte e tifosi "Conte ha svolto un lavoro importante. Io sono rimasto a Napoli perché voglio restare a Napoli, non sono rimasto per Conte. Poi il mister so che persona è, so come lavora, so che con lui tante dinamiche che sono successe a me e ai miei compagni la scorsa stagione non ci saranno perché è una gestione importante, il mister viene da squadre importanti. Sotto quest'aspetto posso dire di essere rimasto per Conte, ma io sono rimasto a Napoli perché chi mi conosce sa quanto ci tengo a giocare per il Napoli". Le parole di capitan Di Lorenzo, rilasciate a margine della conferenza stampa congiunta con il direttore sportivo Giovanni Manna, sottolineano l'amore per Napoli che alla fine gli ha dato la spinta determinante per restare.





La nuova gestione Conte, quindi, è partita: "Con lui cambierà la gestione, in campo e fuori. Il mister ha raccolto grandissimi risultati con le sue squadre, dovremo seguire passo passo quello che ci chiederà e ci toglieremo delle belle soddisfazioni". La nuova, quindi, è partita: "Con lui cambierà la gestione, in campo e fuori. Il mister ha raccolto grandissimi risultati con le sue squadre, dovremo seguire passo passo quello che ci chiederà e ci toglieremo delle belle soddisfazioni". Sul rapporto con i tifosi: "Dopo questa vicenda mi hanno accolto tutti bene. Era giusto che oggi io parlassi per mettere un punto, ripartire con grande voglia ed entusiasmo. So che una parte della tifoseria può avere ancora un po' di rancore nei miei confronti, ma starà a me riconquistare la fiducia attraverso le prestazioni anche dei tifosi che sono un po' arrabbiati. Ce la metterò tutta". E sul futuro, infine, mette una parola definitiva: "Si riparte da zero, con grande voglia, la stagione passata è finita. Abbiamo gran voglia di far bene. Questa deve essere la base di tutto. In questi due giorni, ma anche durante il primo ritiro in cui sentivo i compagni, ho avvertito gran voglia, si riparte con criterio e tutti non vediamo l'ora di ricominciare la stagione per rendere i tifosi fieri di noi".



