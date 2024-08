Eriksson è morto, calcio in lutto: l'eroe della Lazio aveva 76 anni

I messaggi Eriksson: il ricordo della Samp

"La prima parola che ci viene in mente quando pensiamo a lui è dignità. Dignità sportiva, per la classe e il rispetto evidenziati in ogni occasione in oltre quarant'anni di carriera da allenatore. Dignità umana, per aver affrontato con coraggio e compostezza un avversario bastardo come il cancro che l'ha portato via a 76 anni". La Sampdoria rende così omaggio a Sven-Goran Eriksson, dal 1992 al 1997 allenatore dei blucerchiati. "Si è spento in Svezia, avvolto nell'affetto della sua famiglia e di chi gli ha voluto bene. Noi sampdoriani gliene abbiamo voluto tanto e lo scorso 5 maggio, a Marassi, abbiamo saputo dimostrarglielo come noi sappiamo. Un'occasione speciale, quella, per ribadire che possono passare il tempo e le stagioni ma chi per la Sampdoria ha messo il cuore non passerà mai. Già perchè Sven non ci lascia soltanto uno storico terzo posto, una Coppa Italia in bacheca o una finale di Coppa delle Coppe sfuggita sul più bello. Sven ci lascia emozioni, ricordi indelebili e - soprattutto - una grande eredità morale. Ciao e grazie Sven, mister, gentiluomo e sampdoriano". Cordoglio anche da parte della Fiorentina dove lo svedese ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico dal 1987 al 1989: "La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Goran Eriksson". "La Roma piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Ha guidato i giallorossi dal 1984 al 1987 conquistando una Coppa Italia. Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore", questo il messaggio del club capitolino. Anche il Monza "partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Un allenatore vincente; una persona gentile. Il suo stile una lezione per tutti. Ci mancherai Sven".