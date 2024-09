Beckham, da David a Romeo: il figlio lascia il calcio per fare il modello

Romeo Beckham sull'orme di papà David. Nel calcio in parte e ora anche nella moda. Da calciatore a modello, anche diversi anni fa l'icona del calcio inglese ha abbinato il pallone alle sfilate per pubblicizzare brand importanti e famosi in tutto il mondo. Un aspetto in cui anche il figlio, di appena 22 anni, ha deciso di entrare spinto dalla voglia di seguire il suo 'modello' di riferimento, ovvero il padre. Per questo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Romeo, un Beckham sulle orme di papà David

Una parentesi in America con l'Inter Miami, dove David attualmente ricopre il ruolo di presidente dell'Inter Miami e co-proprietario del Salford City, prima di fare ritorno in Inghilterra. Nel Regno Unito, il figlio del campione inglese, ha vestito la maglia del Brentford B. Nelle ultime settimane gli è arrivata la proposta di rinnovo da parte del club londinese ma ha deciso di declinare per diventare un modello.

Una strada già segnata da David in precedenza e che del figlio ha detto proprio essere quello più alla moda della famiglia. Romeo Beckham ha già fatto diverse cose in questo ambito, lavorando per marchi importantissimi come Yves Saint Laurent ed è stato protagonista della cover de L'Uomo Vogue. E ora vuole proseguire su questa strada andando alla ricerca di altri brand importanti come ha riportato il The Sun.